فيدان: حزب العمال يعمل على ربط سنجار ومخمور والسليمانية بمناطق في سوريا

2023/08/22 | 22:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء اليوم الثلاثاء، من أن حزب العمال الكوردستاني يحاول ربط مناطق عراقية بأخرى سورية لتأمين شبكة تنقل لعناصره، مؤكداً على ضرورة مكافحة الإرهاب في العراق وتركيا.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مبنى الوزارة ببغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز "اليوم تناولنا العديد من المواضيع بما فيها مكافحة الإرهاب، والتأكيد على عدم السماح لعدونا المشترك حزب العمال الكوردستاني بالتأثير على علاقتنا الثنائية".

وأضاف "حزب العمال الكوردستاني احتّل سنجار ومخمور وقنديل والسليمانية ويسعى إلى توحيد هذه المناطق مع سوريا والعراق من خلال تجاهل الحدود".

وتابع "نحن ندعم العراق ونريد أن يتم الاعتراف بشكل رسمي بأن حزب العمال الكوردستاني منظمة إرهابية، ونحن في تركيا مستعدون للعمل مع العراق ضد أي منظمة إرهابية بغض النظر عن اسمها".