المتحدث باسم الديمقراطي: قدمنا ورقة مكتوبة للأطراف العراقية وتلقينا وعوداً بمعالجة الخلافات خلال أيام

2023/08/22 | 22:16 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، أن سياسة تكديس الأزمات وترحيلها إلى وقت آخر بدلاً من معالجتها تسببت بخلق العديد من المشاكل على مر التاريخ منذ تأسيس العراق، مشيراً إلى أن وفد الحزب إلى بغداد قدَّم ورقة مكتوبة للملاحظات والتحفظات حول أداء الأطراف السياسية العراقية فيما يتعلق بالموازنة "لأنها لم تتعامل مع إقليم كوردستان كشريك في الحكم أو كحليف سياسي"، وفيما ذكر أن "الأطراف العراقية وعدت بمعالجة هذه التحفظات والملاحظات خلال الأيام المقبلة"، كشف عن زيارة أخرى مقررة قريباً إلى بغداد لحسم المسائل العالقة