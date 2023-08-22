أسواق الأسهم الخليجية تنتعش لكن يتزايد الحذر‎

2023/08/22 | 22:16 - المصدر: بورصة الخليج

كان أداء أسواق الأسهم الخليجية إيجابيا في معظم الحالات مع انتعاش بعض الأسواق. ومع ذلك، فإن تقلب أسعار الطاقة بالإضافة إلى اقتراب موعد ندوة جاكسون هول يمكن أن يؤثر على الشهية على المخاطر.

تعرضت أسعار النفط لضغوط مع انحسار المخاوف بشأن ضيق الإمدادات إلى حد ما مع احتمال وصول كميات جديدة إلى السوق من العراق. ومع ذلك، يمكن أن تظل التقلبات مرتفعة.

ظل سوق الأسهم في دبي مستقرا مع حذر المتداولين قبل حدث الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. ويمكن للمتداولين مراقبة خطابات أعضاء الفيدرالي بحثًا عن أدلة حول توجه السياسة النقدية.

استقر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى حد ما، لكنه قد يظل معرضا لتصحيحات سعرية جديدة. ومن الممكن أن تستمر تقلبات أسعار النفط في التأثير على السوق.

على الرغم من انتعاشه، يظل سوق الأسهم القطرية معرضا لمزيد من التصحيحات في الأسعار مع انخفاض أسعار الطاقة وتزايد الحذر.

سجل سوق الأسهم السعودية جلسة تداول متقلبة مع تأثير المخاوف بشأن تقلبات أسعار الطاقة على التوقعات.

انتعش سوق الأسهم المصرية بقوة بعد انخفاض أمس، لكنه ظل معرضا لخسائر جديدة، حيث قد يجد المؤشر الرئيسي مقاومة قرب أعلى مستوياته لهذا العام.