وزير النقل: سنشارك بعشرين قطاراً و700 حافلة لتفويج زائري الأربعينية

2023/08/22 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} شدد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة‏ الارتقاء بمستوى الخدمات واستنفار الطاقات لخدمة الزيارة المليونية. وقال وزير النقل، في بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "سنعمل مع الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة على تفويج الزائرين حتى بعد انتهاء زيارة الاربعينية". وأضاف أثناء ترأسه لجنة خطة الزيارة الأربعينية "ستشارك وزارتنا بـ(٢٠) قطاراً و(٧٠٠) باص وحافلة فيما سيكون جهد الشركة العامة لادارة النقل الخاص هو الاشراف والتنظيم لآلاف المركبات". وأكد السعداوي على "أهمية استنفار الجهود لتقديم خدمة نقل تليق بالزائر، وتجربتنا في نقل الزائرين ستكون أكثر تنظيما عبر تجاوز الاخطاء التي رافقت الاعوام السابقة".