وزير الخارجية يعلن عدد الشركات التركية العاملة بالعراق

2023/08/22 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، مساء اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، ان 850 شركة تركية تعمل في العراق.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي وصل العاصمة بغداد مساء اليوم "عقدنا اجتماعا مهما وعمليا مع وزير الخارجية التركي" مؤكدا ان "العراق يهتم بتطوير العلاقات مع تركيا في اطار مختلف الوزارات".

وأضاف "يهمنا حل التعقيدات بين البلدين" مشيرا الى، ان "العلاقة التجارية في حالة تصاعدية وحاجة السوق العراقية هي من تحدد هذه النسبة للحاجة لاسيما ان 850 شركة تركية عاملة في العراق".

ولفت حسين الى، ان "العراق لديه مبدأ في حل المشكلات مع تركيا عبر المفاوضات والحوار".

وأكد، ان "البلدين يتعرضان للتغييرات المناخية ولكن كون العراق بلد الرافدين والمنابع الاساسية تقع في تركيا فان التعامل المائي يتطلب حصوله على حصة عادلة من المياه وكان هذه نقطة نقاشية بيننا" كاشفا عن "طرح وزير الخارجية التركي فكرة تشكيل لجنة دائمة للمناقشة بملف المياه".

وتابع "كما تطرقنا في المحادثات إلى موضوع استئناف تصدير النفط عبر كردستان وكذلك بحثنا التواجد العسكري التركي في العراق وبالمقابل نجدد إلتزامنا بالدستور العراقي بأنه لا يسمح لأي كان استخدام أرض العراق للهجوم على جيرانه".

ولفت وزير الخارجية الى "بحث كيفية تسهيل سمات الدخول للعراقيين في تركيا خاصة وان هناك أكثر من 700 الف عراقي يعيش في تركيا ولا ننسى الاستثمارات العراقية القوية في تركيا في مجال العقارات".

وقال حسين "نعمل على تهيئة الاجواء ومذكرات التفاهم بين البلدين وتهيئة الاجواء لزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق وكذلك تطرقنا الى مسودات مذكرات تفاهم وضرورة الاستعجال للاتفاق عليها وترجمتها عملياً".