وزير الخارجية التركي يبحث في العراق عقد

2023/08/22 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استقبال نظيره التركي هاكان فيدان في بغداد اليوم الثلاثاء (22 اب 2023)، ابرام اتفاقيات "دائمة" في مختلف المجالات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية العراقي اقترح توسيع لجنة المباحثات بين الجانبين لتشمل جميع اللجان القطاعية بين البلدين ورحب بالزيارة المتوقعة لوزير التجارة التركي".

وأضاف أن "الجانبين أكدا أن إدارة المياه ملف مهم للجانبين ومن الضروري بحثه بعمق وتم بحث الملف الأمني بشكل مفصل بين الجانبين وبحث تعزيز آليات التعاون بشأنه".

وتابع أن "الوزير حسين أشار خلال مباحثاته الى أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير النفط العراقي يجري مباحثات جادة في تركيا في هذه الاثناء وبدء الحوار بشأن التعاون على المستويين الاقليمي والدولي على طاولة المباحثات هناك".

ولفت الصحاف إلى أن "وزير الخارجية طرح مسألة سمات الدخول الى تركيا وأشار إلى وجود نحو 700 الف عراقي يقيمون هناك، ولفت كذلك لوجود نحو 850 شركة تركية تعمل في العراق وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي خدمة للبلدين".

واوضح أن "وزير الخارجية التركي عبر عن سعادته بزيارة العراق وأكد على أهمية العلاقات الثنائية وعبر عن وجود أولوية لإنجاح زيارته وهي أول زيارة من نوعها بالنسبة له لدول جوار تركيا ".

وأشار إلى أن "الوزير التركي عبر عن أمله في إبرام اتفاقية دائمة وشاملة تعزز المصالح الشتركة وربط الملفات موضع النقاش بين الجهات الوزارية في البلدين وبمختلف المجالات".

وأكد أن "الوزيرين ناقشا العمل بشكل مشترك على موضوع إشاعة بعض المتطرفين لما يسمى بالاسلاموفوبيا للوقوف ضد أي موقف يزدري المقدسات الاسلامية بشكل ثنائي وضمن منظمة التعاون الاسلامي وتم اقتراح تشكيل لجنة التنسيق المشترك لمواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا حتى لاتنعطف المواقف باتجاه يعزز الكراهية أكثر".