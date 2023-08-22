2023/08/22 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن تحديث ( 371433 ) بطاقة تموينية الكترونية ببغداد الكرخ ومنذ بدء التحديث ولغاية العشرين من اب الجاري . وذكرت الوزارة في بيانها نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي، وتلقته ايرث نيوز ان “عدد المتوفين الذين تم شطبهم 19868 فرد و مجموع […]

ظهرت المقالة التجارة تعلن تحديث ( 371433 ) بطاقة تموينية الكترونية ببغداد أولاً على ايرث نيوز.