سفير العراق لدى الكويت: 15 جوازاً في باكورة الإصدار الجديد
2023/08/22 | 22:54 - المصدر: السياسة
شوقي محمود
أكد السفير العراقي في الكويت المنهل الصافي ان السفارة أصدرت أمس 15 جوازا بيومتريا في باكورة العمل بهذه الوثيقة التي تتميز بمواصفات امنية عالية. واشار الصافي في تصريح الى “السياسة” الى أن السفارة أصدرت جواز السفر الجديد بعد أن انتهت من كل الاجراءات الفنية والتقنية، مشيرا الى التعامل المهني والسريع للرئيس التنفيذي لشركة زين بدر الخرافي، مع تلبية طلب السفارة لتحديث خدمة الانترنت مما ساهم كثيرا في اصدار الجواز. واوضح ان مدة صلاحية الجواز الجديد 8 سنوات للبالغين و4 للاقل من 18 سنة، وذلك تحسبا للتغيير في شكل وجه المواطن الذي يستخدم جواز السفر. ولفت الى ان السفارة لن تتأخر ابدا في تقديم كل ما يفيد المواطن العراقي ويسهل حصوله على المستندات الثبوتية. ووجه الصافي الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء العراقي لتوجيهاته ومتابعته لإنجاز جواز السفر الجديد وكذلك لوزيري الخارجية والداخلية ومدير عام الجنسية، ” الذين واصلوا الليل بالنهار لتذليل كل العقبات الفنية لاطلاق خدمة اصدار الجواز البيومتري. وكانت “السياسة” نشرت في يونيو الماضي، عن اطلاع السفير المنهل الصافي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني على النموذج الجديد لجواز السفر البيومتري العراقي، وقرب اصداره.