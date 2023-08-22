الخزعلي حول قضية مصفى بيجي: سلّمته العصائب ولم يكن تحت عهدتهم

2023/08/22 | 23:06 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

علق أمين عام حركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الثلاثاء، بشأن قضية مصفى بيجي.

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وقال الخزعلي في تصريح متلفز تابعه "ناس"، (22 آب 2023)، إن "العصائب والكتائب شاركت بجميع المعارك القتالية الهجومية أثناء سيطرة داعش وبدر مهمتها التحرير ومسك الأرض".

وأضاف، أن "العصائب لم تمسك أي منطقة مطلقاً بعد تحريرها من داعش بضمنها مصفى بيجي".

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ولفت إلى أنه "بعد يومين من تحرير مصفى بيجي من داعش سلمته العصائب ولم يكن تحت عهدتهم أبداً".

وقال: "العصائب استمرت معاركها بمصفى بيجي 10 أشهر حتى حررته من داعش"، مشيراً إلى أن "معركة بيجي كانت المعركة النوعية الأكبر بين العصائب وداعش".

وأشار إلى أنه "كان القتال في مدينة بيجي لا يوصف والانتصار الذي تحقق فيه ساهم بتحرير الموصل دون معارك كبرى".

وقال: إن "1200 جثة من داعش تم العثور عليها في بيجي ومن عصائب أهل الحق 303 شهداء بينهم قيادات من الصف الأول".

وبين، أن "شهيد واحد من شهداء العصائب أغلى من مصفى بيجي"، مشيراً إلى أن "اتهامات قضية مصفى بيجي ألصقت بعصائب أهل الحق".