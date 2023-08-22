قيس الخزعلي يعلق بشأن ’التحركات الأميركية’ الأخيرة في العراق

2023/08/22 | 23:06 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

علق الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الثلاثاء، بشأن "التحركات الأميركية الأخيرة" في العراق.

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وقال الخزعلي في تصريح متلفز تابعه "ناس"، (22 آب 2023)، إن "إرادة زعزعة العراق هي أوهام لدى البعض، والتواجد العسكري الأمريكي هدفه الأول المعلن هو الحفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي".

وأضاف، "كان يفترض أن يكون استبدال القوات الأمريكية في الشهر التاسع والتبديل كان كبيراً".

ولفت إلى أنه "لدينا تفصيل كامل عن استبدال القوات الأميركية بغيرها القتالية بعدد 2500 فرد وهذه التحركات بعلم الحكومة العراقية مع عدد إضافي بحدود 1500 للذهاب من قاعدة الحرير إلى سوريا".

وقال: "ما حصل هو إعلام مضخم للتحركات الأمريكية"، مشيراً إلى أن "الهدف من الحركة الإعلامية هو رد اعتبار لتفعيل معادلة الردع الأمريكي من جديد بعد انتكاس هيبتها بالعراق".

وأوضح، أن "هدف القوات غير المعلن هو لإنشاء إقليم على الحدود مع سوريا".