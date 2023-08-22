إدارة الدولة يؤكد على استكمال المناقشات مع كردستان بشأن قانون النفط والغاز

2023/08/22 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان صحفي

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عقد ائتلاف ادارة الدولة اجتماعه الاعتيادي رقم ١٩ اليوم الثلاثاء ٢٢ اب ٢٠٢٣ في القصر الحكومي.





و جرى خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بحث مستجدات الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.





و في ملف الشأن الحكومي استعرض السيد رئيس الوزراء النتائج المهمة التي حققها الوفد العراقي الامني الى واشنطن لرسم خارطة للعلاقة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة تبتني على اساس المصالح المشتركة وسيادة واستقلال العراق وقرارته الاستراتيجية.





و استهجن المجتمعون الطريقة التي لجأ اليها ضعفاء النفوس من اجل ادخال الذعر الى نفوس المواطنين عبر فبركة اخبار وفيديوات عن دخول قوات الى العراق بعد ان بدأ المواطنون يتلمسون الامن والخدمات بشكل واضح.

وفي الشأن التشريعي أكد المجتمعون على دعمهم الكامل لاجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، كما استعرض المجتمعون النسخة الاخيرة لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض عرضها على محلس النواب.





كما اكد المجتمعون على تفعيل الدور الرقابي النيابي، وضرورة تقيد الوزارات والمحافظات كافة، بآليات الصرف المعتمدة في الموازنة المالية وعدم تجييرها في العملية الانتخابية، وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤشر الى استغلال للمنصب والمال العام.





وحث المجتمعون اللجنة الوزارية المعنية بمشروع قانون النفط والغاز على استكمال نقاشاتها مع الفنيين في وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، والمضي في انضاج مسودة المشروع.





ائتلاف ادارة الدولة

٢٢- آب- ٢٠٢٣