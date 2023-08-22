2023/08/22 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

عقد ائتلاف ادارة الدولة اجتماعه الاعتيادي رقم ١٩ اليوم الثلاثاء ٢٢ اب ٢٠٢٣ في القصر الحكومي. و جرى خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بحث مستجدات الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. و في ملف الشأن الحكومي استعرض السيد رئيس الوزراء النتائج المهمة التي حققها […]

ظهرت المقالة مخرجات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة برئاسة السوداني أولاً على ايرث نيوز.