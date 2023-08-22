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كربلاء تعطل الدوام لمدة 12 يوماً بمناسبة الزيارة الأربعينية

كربلاء تعطل الدوام لمدة 12 يوماً بمناسبة الزيارة الأربعينية
كربلاء تعطل الدوام لمدة 12 يوماً بمناسبة الزيارة الأربعينية
2023/08/22 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن عطلة محلية لمدة 12 يوماً بمناسبة زيارة الأربعينية. وقالت المحافظة في بيان إيرث نيوز “تقرر تعطيل الدوام من يوم الاحد المقبل 2023/8/27 ولغاية الخميس 2023/9/7”. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومية المحلية في النجف، تعطيل الدوام الرسمي لعشرة أيام بمناسبة حلول ذكرى زيارة الاربعين تبدأ من 8/27 ولغاية […]

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