2023/08/22 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار و الإسكان و البلديات العامة، قرب إنجاز مشروع تأهيل الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء المقدسة و العاصمة بغداد ، تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء ، بإيجاد طريق بديل أثناء فترة الزيارة الأربعينية المقبلة ؛ لتسهيل تنقل الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم . وذكر المركز الإعلامي في بيان تلقته ايرث نيوز […]

ظهرت المقالة الإعمار تقترب من إنجاز طريق (كربلاء – بغداد) الجديد قُبيل الزيارة الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.