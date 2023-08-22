لتأمين الأربعينية.. عمليات استباقية واسعة النطاق شمال كربلاء

2023/08/22 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023) عن تنفيذ عمليات استباقية واسعة النطاق ضمن المحور الشمالي للمحافظة استعدادأ لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الاربعين.

وذكر بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، ان "تشكيلات ومفاصل القيادة باشرت بعمليات استباقية واسعة النطاق ضمن المحور الشمالي للمحافظة في منطقة الوند والرفيع والخنافسة".

وأضاف البيان "شارك في هذه العمليات أفواج الطوارئ والفوج التكتيكي ومكافحة الاجرام والمتفجرات وK9 والأمن الوطني وبتغطية جوية من قبل طيران الجيش".

ولفت البيان الى "القيام بالمسح الميداني للبساتين والمناطق الصحراوية وتفتيش الدور والهياكل المتروكة والتحقق من هويات الاشخاص عبر الحواسيب الأمنية في تلك المنطقة".

ونوه الى، ان "هذه العمليات الاستباقية المستمرة من أجل فرض القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي استعدادا لزيارة الاربعين".