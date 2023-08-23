2023/08/23 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تصاعدت الأصوات الإيطالية المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد زوجة مغني الراب الأمريكي كاني ويست، بسبب ارتدائها ملابس تفتقر للحشمة. وفي يوليو/تموز الماضي، أثارت بيانكا سينسوري “28 عاماً”، المهندسة الأسترالية وزوجة كاني ويست، جدلاً في إيطاليا بسبب تجولها شبه عارية في الأماكن العامة. عادت سينسوري لتثير الجدل مرة أخرى في الأيام الأخيرة عندما ظهرت […]

ظهرت المقالة لارتدائها ملابس تفتقر للحشمة.. ملاحقات قانونية ضد زوجة كاني ويست في إيطاليا أولاً على ايرث نيوز.