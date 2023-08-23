2023/08/23 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت شركة “ميتا” نموذجًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص باسم “SeamlessM4T”، يُعنى بالترجمة الآلية متعددة اللغات والوسائط، ويمكنه ترجمة نحو 100 لغة، بحسب موقع “aitnews”. ونقل الموقع عن الشركة قولها إن النموذج الجديد “قادر على ترجمة الكلام إلى نص، وترجمة من النص إلى نص لنحو 100 لغة”، مبينة أن “النموذج […]

ظهرت المقالة يُترجم 100 لغة.. “ميتا” تُصدر مترجمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي أولاً على ايرث نيوز.