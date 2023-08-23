2023/08/23 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن وزير التجارة، اثير الغريري، اليوم الثلاثاء، ان الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني تمكنت من ضبط مخزن كبير يحتوي على كميات كبيرة من مفردات السلة الغذائية المهربة والمخصصة لوزارة التجارة في محافظة الديوانية بغية اعادة تعبئتها وبيعها في الاسواق المحلية بعلامات تجارية مزيفة وبأسعار مرتفعة. وذكر […]

ظهرت المقالة التجارة تعلن ضبط كميات كبيرة من مواد السلة الغذائية المهربة في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.