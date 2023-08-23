ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على دعم جهود الحوار الذي تقوم به الحكومة مع واشنطن

2023/08/23 | 00:15 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد ائتلاف إدارة الدولة، على دعم جهود الحوار الذي تقوم به الحكومة مع الولايات المتحدة، فيما بحث الاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الأول المقبل.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استضاف مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، وجرى خلاله بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ الخطط الحكومية المعدة في مختلف القطاعات، وأبرز ما تمّ تحقيقه ضمن أولويات البرنامج الحكومي التي تصب في النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي عموماً".وأضاف، "كما جرى البحث في الشأن النيابي، وأهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يساعد في معالجة العديد من الملفات المهمة"، لافتا الى أن "الاجتماع تطرق إلى الاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الأول المقبل، وأهمية مواصلة دعم مقومات نجاح إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، فضلاً عن مناقشة مسوّدة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والسير بإجراءات تشريعه، وفق الآليات الدستورية والقانونية، مع الأخذ بعين الاهتمام ما تم طرحه من ملاحظات".وأوضح، أن "الاجتماع استعرض نتائج زيارة الوفد الأمني العراقي برئاسة السيد وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في رسم العلاقة المستقبلية بين البلدين، وأكد المجتمعون على دعم جهود الحوار الذي تقوم به الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز السيادة الوطنية ويحافظ على المصالح العليا للبلد في مختلف المجالات".وتابع، "كما أكد الاجتماع على تفعيل الدور الرقابي النيابي، وضرورة تقيد الوزارات والمحافظات كافة، بآليات الصرف المعتمدة في الموازنة المالية وعدم تجييرها في العملية الانتخابية، وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤشر استغلال المنصب والمال العام".وحثّ المجتمعون، بحسب البيان، اللجنة الوزارية المعنية بمشروع قانون النفط والغاز على استكمال نقاشاتها مع الفنيين في وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، والمضي في إنضاج مسودة المشروع.