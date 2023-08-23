فيديو.. استهداف اوكار لتنظيم داعش في العراق

2023/08/23 | 01:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، استهداف اوكار لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للقيادة، أنه وفقاً لمعلومات لجهاز المخابرات العراقي وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة، نفذ طائرات F16 العراقية ضربة جوية استهدفت كهوفاً ومضافات يتواجد بداخلها عناصر من عصابات داعش الإرهابية في جبال قرج ضمن قاطع عمليات طوزخورماتو".

وأضاف أنه "تم تدمير الكهوف والمضافات وقتل من بداخلها".