طائرات F16 توجه ضربة جوية استهدفت كهوف داعش في طوزخورماتو

2023/08/23 | 01:10 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، تدمير كهوف ومضافات لداعش وقتل من فيها بضربة جوية ضمن قاطع عمليات طوزخورماتو.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه " تستمر الضربات الموجعة على بقايا عصابات داعش الإرهابية على يد الشجعان من قطعاتنا الأمنية، ووفقاً لمعلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة نفذ صقورنا الابطال في قيادة القوة الجوية طائرات F16 ضربة جوية استهدفت كهوف ومضافات يتواجد بداخلها عناصر من عصابات داعش الإرهابية المنهزمة في جبال قرج ضمن قاطع عمليات طوزخورماتو".واضافت، انه "تم تدمير الكهوف والمضافات وقتل من بداخلها"، مبينة ان "قواتنا المسلحة بالمرصاد لمن يحاول العبث بأمن المواطنين وسيبقى العراق بلدا امنا بهمة فرسانه وعزيمة قواته الامنية ".