العمليات المشتركة تعلن موعد تنفيذ خطة تأمين انتخابات المحافظات

2023/08/23 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين إنتخابات مجالس المحافظات للعام 2023، الفريق اول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023) موعد تنفيذ خطة تأمين الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول المقبل.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته "بغداد اليوم"، ان "اجتماعاً عقد في مقر القيادة، اليوم الثلاثاء، بحضور وكلاء وزارة الداخلية وقائد القوات البرية وقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب ومعاون رئيس أركان الحشد الشعبي لشؤون العمليات وومثل مكتب رئيس الوزراء والمفوضية المستقلة العليا للانتخابات، وعدد من الجهات المعنية والقيادات عبر الدائرة التلفزيونية".

وأكد المحمداوي خلال الاجتماع "على تكثيف الجهود من أجل إنجاح العملية الانتخابية وفق ما مخطط لها" مبيناً أن "القطعات الامنية الآن منشغلة في تأمين الزيارة الأربعينية والعمليات الأمنية الأخرى وستشرع بعد إنتهاء مراسم الزيارة بمهامها الخاصة بتأمين إنتخابات مجالس المحافظات".

ودعا، إلى "ضرورة أن تعمل قيادات العمليات حسب قواطع المسؤولية بتجاوز العقبات وسرعة الإنجاز" موضحاً أيضاً "العديد من النقاط الخاصة بتوزيع الواجبات خلال العملية الانتخابية".

وناقش الاجتماع بحسب البيان "نتائج الزيارات التي قام بها اعضاء اللجنة الى المحافظات، وطرح المعاضل التي تمت ملاحظتها، اذ أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات على تلافي السلبيات وكسب الوقت والتهيئة بصورة مبكرة".

كما شهد الاجتماع "مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين بهدف الارتقاء بالعمل ومعرفة أهم الاحتياجات الخاصة بإنجاح عمل اللجنة، من بينها الأمور اللوجستية وكذلك عملية حماية العد والفرز المخازن الخاصة بحفظ صناديق الاقتراع".