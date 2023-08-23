الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين مؤشرات عن الفائدة

2023/08/23 | 08:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفع الذهب يوم الأربعاء، إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1928.60 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، في حين توقف الارتفاع الذي أخذ عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما تقريبا، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

وأدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في الآونة الأخيرة إلى زيادة الرهانات على أن البنك المركزي سوف يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.49 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.04 دولاراً، في حين استقر البلاديوم عند 1260.23 دولاراً.