2023/08/23 | 09:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا على صور لسديم الحلقة، أو مسييه 57، وهو أحد أشهر السدم الكوكبية في السماء. وتوضح الصورة المراحل النهائية من حياة نجم بعيد، وتقدم لمحة سريعة عما سيحدث لشمسنا خلال نحو 5 مليارات سنة. وتكشف الصورة عن ميزات جديدة للبنية المذهلة للسديم التي تشبه كعكة الدونات من الغاز […]

ظهرت المقالة كيف ستبدو الشمس عندما تموت .. صورة جديدة من جيمس ويب لما سيؤول إليه مصير نجمنا أولاً على ايرث نيوز.