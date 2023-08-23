2023/08/23 | 09:50 - المصدر: ايرث نيوز

تساعد الرياضة في الحفاظ على صحة الجسم لفترة أطول، لكن أظهرت بعض الدراسات أن بالإمكان القيام ببعض تمارين رياضية دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد، شارك في هذه الدراسات أزيد من 15 ألف مشترك للقيام بممارسة الرياضة وتدريب العضلات دون الحاجة إلى جهد كبير. أثبتت الدراسات أن هذه الحركات أكثر فعالية من مجموعة من […]

ظهرت المقالة 9 تمارين رياضية لتقوية اللياقة البدنية دون بذل الكثير من الجهد أولاً على ايرث نيوز.