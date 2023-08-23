إدارة نادي الشرطة: لا صحة للتعاقد مع مدرب لياقة جديد

2023/08/23 | 09:55 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت الهيئةُ الإداريّة لنادي الشرطة أن الأنباءَ التي أشارت إلى تعاقدها مع مدرب لياقةٍ بدنية خلفاً للمدرب مازن عبد الستار لا أساس لها من الصحة.وقال مديرُ الدائرة الإعلاميّة للنادي، حسين الخرساني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء إن" الأخبارَ التي أشارت إلى تعاقُّدِ النادي مع مدربٍ جديدٍ خلفاً للمدرب مازن عبد الستار هي أخبارٌ غير صحيحةٍ، ولا تمت إلى الواقعِ بشيء".وأضاف،: أن" لجنةَ التعاقدات لديها خطةُ عمل واضحة بالتشاور مع الملاكِ الفنيّ للفريق، وإن أي خطوة تمضي إليها هي محسوبةٌ فنياً، ولا يمكن لها أن تخضعَ لعواطف وأهواءٍ شخصية".ودعا الخرساني وسائلَ الإعلام بمختلفِ عناوينها إلى ضرورةِ استقصاء الأخبار من مصادرها الرسميّة، وعدم الهرولةِ نحو مصادر كاذبةٍ غير معنيةٍ بالأمرِ مطلقاً.