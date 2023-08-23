’أمطار وعواصف’.. الرياح الشديدة أزالت بعض حواجز الحرم المكي (فيديو)

2023/08/23 | 10:07 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تفاعل سعوديون ونشطاء كثر على منصات التواصل الاجتماعي، مع مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف شديدة على مكة المكرمة، وعلى الكعبة والمسجد الحرام كذلك، وقد وثقت مقاطع مصورة حالة من الفزع والهلع بين المواطنين بسبب الرياح الشديدة التي كادت أن تفتك بهم.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "هطلت أمطار غزيرة، مساء الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد".

فيديو | أمطار غزيرة على #مكة_المكرمة بعدسة مراسل #الإخبارية أسامة العبيدي pic.twitter.com/1VzZ81b3Tj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2023

أمطار وعواصف شديدة على مكة المكرمة

في حين نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة والتي استمرت فترة طويلة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقرير، "استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة"، حسبما نقلت (واس).

البرق يضرب برج الساعة بمكة المكرمة مشهد يقشعر لة البدن وتدمع له العين سبحانك يالله سبحانك #مكه_الان pic.twitter.com/R8FBZAvceX — Amal Al Yamani ?? (@a868mou) August 22, 2023

في حين تداول البعض لقطات للمعتمرين في المسجد الحرام، وسط سقوط أمطار وبرق ورعد، ورياح شديدة.

"مكة الأن"

شاهد | عاصفة شديدة تجتاح #مكة_المكرمة

نسأل الله اللطف بعبادة. #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/2pXZ6dTZ3j — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) August 22, 2023

كما هطلت أمطار متوسطة على مراكز شقري التابع لمنطقة تبوك شملت المركز وضواحيه الغار والشق والمهور والحريظات وقاع الكمايم، كما هطلت أمطار على مركز البديعة مصحوبة بزخات من البرد شملت المركز وضواحيه العنبة والرمضة وأبو حراجل والمعاريض وأبو المراغ والحريضات ورشدان.

فيديو | صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/mfZjnQa8HY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2023

سقوط أمطار

كذلك فقد هطلت مساء الثلاثاء أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والريث، والداير، وفيفا، وهروب، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، والطوال، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، ومركز الحقو.

شدة الأمطار والرياح على مكة المكرمة ️!pic.twitter.com/lMWlQjKm8d — Screen Mix (@ScreenMix) August 22, 2023

في الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام سعودية إن السلطات السعودية قررت تحويل الدراسة إلى نظام الأونلاين، عبر منصة مدرستي يوم الأربعاء في مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة والكامل، الصباحية والمسائية.

يأتي ذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية غير المستقرة، وحرصاً من إدارة ‫تعليم مكة على سلامة الجميع، وللتأكد من سلامة المباني المدرسية بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي حدثت خلال الساعات الماضية؛ لذا فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة والكامل، الصباحية والمسائية.