لجنة البصري تطيح بمدير بلديات الأنبار السابق

2023/08/23 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- الأنبار

كشف مصدر مطلع في محافظة الانبار، الأربعاء (23 آب 2023)، عن معاودة لجنة مكافحة الفساد برئاسة أبو علي البصري نشاطها لمكافحة الفساد في المحافظة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "اللجنة فتحت ملف الأراضي والاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية في محافظة الانبار، وقامت في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بعملية مداهمة في حي الروسيين واعتقلت مدير بلديات الأنبار السابق عماد الدليمي".

وأضاف، أن "عمليات اعتقال جديدة ستطال عددًا من المسؤولين في بلديات الأنبار ودوائر الطابو والتسجيل العقاري، ومسؤولين في دوائر أخرى بالمحافظة".

وفي شباط الماضي، أصدر محافظ الانبار علي فرحان الدليمي حزمة من قرارات الإعفاء طالت مدير بلديات الانبار عماد الدليمي.

ويعد هذا الاجراء جزء من عملية كبرى كانت قد بدأتها لجنة البصري، واعتقلت مدراء التقاعد ومدير بلدية ناحية الوفاء وآخرين.

وفي 26 أيار الماضي، كشفت هيئة النزاهة، عن الإطاحة بالمتهم الرئيس بقضية التلاعب وتمليك آلاف الأراضي في ناحية الوفاء بالأنبار.

وذكر بيان للهيئة تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، أن "مديرية تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقا، للتحري عن المعلومات التي وردتها حول مكان وجود أبرز المتهمين في قضية تمليك قطع أراضي ناحية الوفاء التي أطيح إثرها بمدير تسجيل عقاري محافظة الأنبار، والتحرز على ما يقارب سبعين ألف إضبارة عقار تم تمليكها بصورة مخالفة للقانون".

وأضاف البيان، أن "الفريق باشر أعمال التحري والتقصي، وبعد التأكد من صحة المعلومة، تابع حركة المتهم الذي كان يشغل منصب مدير بلدية ناحية الوفاء في الأنبار، ونصب له كمين محكم، وبعد التنسيق المباشر مع قوة إنفاذ القانون تمت الإطاحة به، وتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقه عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وذلك في منزل عديله بحي البنوك في العاصمة بغداد".