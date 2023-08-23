وفد أمني عراقي برئاسة الشمري يوقع مذكرة تفاهم في الاردن

2023/08/23 | 10:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن وفدا أمنيا رفيعاً برئاسة وزيرها عبد الأمير الشمري وصل الأردن ووقع مذكرة تفاهم.

وقال الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل، صباح اليوم، العاصمة الأردنية عمان، على رأس وفد أمني، بدعوة رسمية من نظيره الأردني، يرافقه قائد قوات الحدود، ومدير مكافحة المخدرات، ومدير الأحوال المدنية.

وبينت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي لغرض توقيع مذكرة تفاهم، ومناقشة تعزيز أمن الحدود المشتركة، والتعاون في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المتبادل.

وكان في استقبال الشمري والوفد المرافق له وزير الداخلية الأردني.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام أردنية، إن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وقع مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري اتفاقية تعزيز التعاون بين الدولتين لمواجهة التحديات، وتكثيف التعاون في مكافحة الجرائم، وعلى رأسها غسيل الأموال والمخدرات والإرهاب وتكثيف العمل الاستخباري للحد من هذه الجرائم.

ونقلت عن الشمري تأكيده على أهمية الاستقرار الأمني الذي يعود على البلدين، مضيفة أنه أثنى على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية على الحدود ومنع العناصر الإرهابية من تنفيذ مخططاتهم.

وعبر الشمري، وفق مواقع اردنية، عن ترحيبه بتبادل الخبرات بين البلدين وتنفيذ دورات تدريبية وأنشطة معينة.