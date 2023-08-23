من قتل الدولة؟

2023/08/23 | 10:53 - المصدر: احمد الكناني

تعددت الاحزاب والدمار واحد كل حزب يرمي كرة الفشل نحو الاخر اهداف متكررة من الاهمال والتعطيل والفساد بمرمى المواطن الذي بات مثقلا بمصاعب الحياة.

النهروان بلا مياه شرب وخدمات.

الشرطة الرابعة تقتلهم الغازات السامه بسبب المياه الثقيلة.

المعامل بلا اجازات عمل ولا كهرباء.

اصحاب المهن في الخلاني والشورجة بين الحر وملاحقة جهات غير مختصة لهم.

المستشفيات بلا علاجات اساسية بل حتى تفتقد للمغذي.

الوحدات السكنية وصل سعرها الى نصف مليار.

الشوارع متهالكة.

بنايا الدولة ايلة للسقوط.

لا يمكن لاي مواطن ان يمضي بمعاملته دون ان يدفع للموظف.

الاطباء يمتنعون من اجراء العمليات بالمشافي العامة لتحويلهم الى الخاصة.

معامل متوقفة.

الدولاء يهين العملة ويرتفع على اكتاف الدينار.

مافيات بعلم الحكومة تجمع المليارات يوميا من فرق العملة.

والكثير من الكوارث التي تعصف العراق وتقف الحكومة متفرج ليظهر قرقوز يمدح ويشيد بانجازات الفشل.

من قال اننا لا نعيش بتجمع سكاني لا بل نعيش في تجمع تحكمه المافيات ...