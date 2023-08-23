أسعار الدولار تنخفض في بغداد وكوردستان

2023/08/23 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152000 دينار، مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الثلاثاء 152900 دينار.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 15050 دينارا، وسعر الشراء 152950 دينارا مقابل 100 دولار.