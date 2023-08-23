حقوق البث التلفزيوني تنهي أزمة حكام العراق

2023/08/23 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تسليم مستحقات حكام العراق، الخاصة بأجور التحكيم لمباريات الموسم السابق لكرة القدم.

وقال الناطق الإعلامي باسم اتحاد الكرة، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم قام بتسليم مستحقات الحكام بمختلف درجاتهم الذين قادوا مباريات الدوري المختلفة".

وأضاف، أن "الاتحاد حصل على حقوق النقل التلفزيوني وقدره 700 ألف دولار، وتم تسليم الحكام مستحقاتهم المالية التي بذمة الاتحاد العراقي للعبة".

كما أشار الموسوي إلى أن "تأخير تسليم الاتحاد مبلغ حقوق النقل من القناة الراعية، كان بسبب تغيير صرف سعر الدولار حيث سبق له أن اتفق مع الاتحاد قبل انطلاق الدوري على الحقوق قبل صعود الدولار".

وكان عدد من حكام العراق لكرة القدم، قد طالبوا الأربعاء الماضي، بالحصول على أجورهم مقابل مرحلة ونصف المرحلة" من الدوري الممتاز وباقي الانشطة الكروية، فيما دعاهم اتحاد الكرة إلى انتظار التخصيصات المالية الواردة من الاتحاد الدولي وحقوق النقل التلفزيوني.