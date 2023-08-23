العراق استورد منه.. تركيا تحقق في تصدير بيض مسرطن

2023/08/23 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت تركيا، يوم الأربعاء، اكتشاف مضاد حيوي يسمى "النيتروفوران" المسبب للسرطان في البيض المصدر من تركيا إلى تايوان، وهي النوعية نفسها التي يستورد منها العراق.

وذكرت وكالة Turkish agri. News" نقلا عن رئيس جمعية مصدري مصايد الأسماك والمنتجات الحيوانية في بحر ايجة، بدري غيريت، في بيان أن "وزارة الزراعة والغابات تنفذ ضوابط جديدة قبل تصدير البيض، حيث أن بيع هذا المضاد الحيوي غير قانوني لأكثر من 20 عاما"، مطالبا "بالتحقيق في هذا المضاد الحيوي".

وأضاف أن "وزارة الزراعة التركية والأصدقاء الفنيون في قطاعنا يقومون بالتحقيق في هذا القضية وعندما يتم فهم القضية سيتم إصدار بيان عام بكل شفافية".

وأشار غيريت، إلى أن "صناعة البيض التركي تنتج في منشآت حديثة"، مردفاً: "نحن أقوى اللاعبين في العالم، ونحن من بين أكبر ثلاث دول في العالم من حيث الصادرات".

ولفت إلى أن "الجمعية قامت بتصدير 195 مليوناً و350 الف دولار الى 51 دولة بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في النصف الأول من العام 2023 وأن تايوان يتم التصدير إليها لأول مرة في العام 2023"، مستدركاً: تفاجأنا بالعثور على مجموعة المضادات الحيوية المحظورة من "النيتروفوران" في تركيا منذ 20 عاماً في دفعة من البيض المصدرة الى تايوان.

وأكد أن "هذا الوضع إستثاني ولا ينبغي أن يطغى على نجاح تركيا في صادرات البيض".

وخلص غيريت، إلى القول إن "الدولة الاكثر تصديرا هي الولايات المتحدة، ومن ثم الامارات بـ 48 مليون دولار، وقد طلب العراق ما قيمته 40 مليون دولار من البيض التركي، واحتلت قطر المركز الثالث بقيمة 16.3 مليون دولار، وصدرت تركيا ما قيمته 12.8 مليون دولار لروسيا، في حين دخلت تايوان القائمة لأول مرة العام 2023 وجاءت في المرتبة الخامسة بقيمة 8.1 مليون دولار".