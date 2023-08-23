وطني الطائرة في مهمة آسيوية جديدة أمام الصين تايبيه

2023/08/23 | 11:55 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة في تمام الساعة 45 : 6 من مساء اليوم الأربعاء ، نظيره منتخب الصين تايبيه، في إطار دور الثمانية من بطولة آسيا التي تضيفها مقاطعة أرومية الإيرانية .وأكمل منتخبنا تحضيراته لمباراة اليوم عبر إجراء آخر وحدة تدريبية تمت خلالها معالجة الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها منتخبنا في مباراتيه السابقتين أمام هونغ كونغ وإيران ، ويتطلع منتخبنا إلى الذهاب بعيداً في هذه المسابقة بالرغم من أن تحضيراته لم تكن بالشكل المطلوب واقتصرت على معسكرين تدريبيين في السليمانية خليا من أي مباراة تجريبية.وكان منتخبنا قد تفوق على نظيره منتخب هونغ كونغ في مستهل مشواره بالبطولة بنتيجــة 3 / 2 ، فيما خسر مباراته الثانية أمام صاحب الأرض والجمهور منتخب إيران بنتيجة 3 / 1 .