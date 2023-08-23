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القضاء يكشف تطورات ملف أراضي الأنبار وتوقيف 28 موظفاً زوروا سندات وهمية

القضاء يكشف تطورات ملف أراضي الأنبار وتوقيف 28 موظفاً زوروا سندات وهمية
القضاء يكشف تطورات ملف أراضي الأنبار وتوقيف 28 موظفاً زوروا سندات وهمية
2023/08/23 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

 قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر

- التصريحات بشأن تسوية قضية أراضي الأنبار غير دقيقة كون المتهم أحمد كامل كان موقوفاً على ذمة قضية تتعلق بعقارات في الفلوجة

- المتهم أحمد كامل أطلق سراحه بكفالة مالية ويجب عدم الخلط بين قضية أراضي الأنبار وعقارات الفلوجة

- اللجان التحقيقية بملف أراضي الأنبار شبه أكملت أعمالها وتم اتخاذ إجراءات توقيف بحق متهمين في بلدية الأنبار والتسجيل العقاري
 
- محكمة تحقيق النزاهة اتخذت إجراءات استباقية تمكنت من خلالها وقف هدر يقدر بـ38 مليار دينار في دائرة الإصلاح العراقية

- محكمة التحقيق أوقفت 28 موظفاً متورطاً بتزوير سندات صرف وهمية بدائرة الإصلاح العراقية

- مجلس القضاء الأعلى والمحاكم جادة في موضوع مكافحة الفساد

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