القضاء يكشف تطورات ملف أراضي الأنبار وتوقيف 28 موظفاً زوروا سندات وهمية

2023/08/23 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر

- التصريحات بشأن تسوية قضية أراضي الأنبار غير دقيقة كون المتهم أحمد كامل كان موقوفاً على ذمة قضية تتعلق بعقارات في الفلوجة

- المتهم أحمد كامل أطلق سراحه بكفالة مالية ويجب عدم الخلط بين قضية أراضي الأنبار وعقارات الفلوجة

- اللجان التحقيقية بملف أراضي الأنبار شبه أكملت أعمالها وتم اتخاذ إجراءات توقيف بحق متهمين في بلدية الأنبار والتسجيل العقاري



- محكمة تحقيق النزاهة اتخذت إجراءات استباقية تمكنت من خلالها وقف هدر يقدر بـ38 مليار دينار في دائرة الإصلاح العراقية

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