تحقيق الكرخ: وزير النفط السابق سجل 20 عقاراً بأماكن مميزة بأسماء أشقاء زوجته

2023/08/23 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، عن تسجيل وزير النفط السابق 20 عقاراً بأماكن مميزة بأسماء أشقاء زوجته.

وقال قاضي المحكمة ضياء جعفر في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أن "التحقيقات التي أجرتها المحاكم بينت وجود معلومات تتعلق بدفع مبالغ مالية إلى وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار من قبل أحد المستثمرين"، لافتاً إلى أنه "على خلفية التحقيقات بخصوص الموضوع، تبين وجود مجموعة من العقارات المسجلة بأسماء أشقاء زوجة المتهم منها ثلاثة عقارات في البصرة وعقاران متميزان مساحة الواحد منهما 900 متر و14 شقة سكنية وعقار بمساحة 10 دوانم وعقار بمساحة 600 متر بمنطقة مميزة في بغداد، وتفاصيل أخرى كثيرة نتجت عن ضبط أشقاء زوجة المتهم، وتبين أن العقارات مسجلة من قبل المتهم احسان عبد الجبار لأسماء هؤلاء الأشخاص الذين هم أشقاء زوجته"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتحقيقات جارية بشأن الموضوع".

واضاف أن "هناك إجراءات تتخذها المحكمة بشأن التفاصيل الخارجية، وعلى إثرها أصدرت المحكمة أمر استقدام بحق وزير النفط السابق، بعد أن قدمت طلبات إلى المحكمة خلال المدة الماضية بوجود المتهم خارج العراق ومنحه مهلة أمام المحكمة"، موضحاً أنه "لم يصدر أمر قبض بحق الوزير السابق".

ولفت إلى أن "التحقيقات التي أجرتها المحكمة تستند إلى أدلة وتفاصيل مادية موثقة وصحيحة دون الاستناد إلى موضوع الاعترافات"، موضحاً أن "التحقيقات ماضية بالاتجاه السليم".

والسبت الماضي (12 آب 2023)، كشفت النائب عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري، عن جهود وطنية تقودها الحكومة لملاحقة الفاسدين من أركان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، عبر اصدار مذكرات اعتقال و استرداد للوزراء المتورطين بسرقة المال العام، أبرزهم وزير النفط السابق.







