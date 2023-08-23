وزير الداخلية يصل عمان على رأس وفد أمني رفيع

2023/08/23 | 12:10 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل وفد أمني برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، اليوم الأربعاء، الى العاصمة الأردنية عمان.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل صباح اليوم الى العاصمة الأردنية عمان، على رأس وفد أمني، بدعوة رسمية من نظيره الأردني، يرافقه قائد قوات الحدود، ومدير مكافحة المخدرات، ومدير الأحوال المدنية" ،مبيناً أن "وزير الداخلية الأردني كان في استقبال الشمري والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أن "هذه الزيارة تأتي لغرض توقيع مذكرة تفاهم، ومناقشة تعزيز أمن الحدود المشتركة، والتعاون في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المتبادل".