بحت يوصي بتعيين مستشارين فنيين أسوة بالأندية السعودية

2023/08/23 | 12:50 - المصدر: واع

بغداد – واعطالب المدرب العراقي والمدير الفني الجديد لنادي الترجي السعودي سامي بحت، الأندية المحلية أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية بغية الارتقاء بواقع اللعبة فيما وصف أجواء العمل الرياضي في العراق بالمحبطة.وقال بحت في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء إن" على الأندية المحلية أن تحذو حذو المملكة بتعيين مدير فني على مستوى عالٍ يهتم بالمنتخبات الوطنية والفئات العمرية، وكذلك مستشارين تقنيين مختصين بالتخطيط وتنفيذ البرامج التطويرية للفئات، إلى جانب الملاعب الحديثة في الأندية بحيث يجب أن يتدرب لاعب الفئات العمرية لمدة (12) سنةُ وصولا إلى الفريق الأول، نافياً في الوقت ذاته أن تكون اللجنة الفنية في الاتحاد العراقي قد فاتحته أو فاتحت أي مدرب يعمل بالدوري المحلي لوضع استراتيجية تطويرية مع أي نادٍ محلي أو أن يكون لديها شيء من هذه الرؤية المطبقة في السعودية".وأضاف بحت، أن" أجواء العمل الرياضي في العراق محبطة وتفتقد إلى المعايير الاحترافية والرؤية الحديثة وبحاجة ماسة إلى إعــادة تقييم وتبني آليات جديدة تهتم أولا وأخيراً ببناء الإنسان والاهتمام بالتعليم والصحة انتهاءً بالجوانب الأخرى".