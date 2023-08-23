النزاهة تضبط (6) متهمين ببيع بطاقات دخول مزورة لإحدى المناطق الترفيهية في نينوى

2023/08/23 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط وتوقيف عددٍ من المُتَّهمين ببيع بطاقات دخولٍ مُزوَّرةٍ ومُستعملةٍ لأحد الأماكن الترفيهيَّة في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بجباية مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ من هذا الفعل.



دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل في ساعاتٍ متأخرةٍ من الليل إلى شركة مدينة الألعاب في الموصل (شركة مختلطة)؛ لتدقيق المعلومات الواردة بخصوص قيام مُوظَّفي الشركة باستيفاء مبالغ عن دخول المُواطنين لمدينة الألعاب والكازينوهات وصالات الألعاب ببطاقات دخولٍ مُزوَّرةٍ وأخرى تمَّ بيعها واستخدامها سابقاً.



وأضافت الدائرة إنَّه بعد إجراء التدقيق تمَّ ضبط (6) مُوظَّفين ومئات بطاقات الدخول المُزوَّرة والمبيعة والمُستخدمة، فضلاً عن ضبط مبالغ تلك الوصولات بحوزتهم، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين اعترفوا باقترافهم هذا الفعل منذ مُدَّةٍ طويلةٍ، وأنَّ مجموع الإيراد المُتحقّق خلال يومٍ واحدٍ يبلغ مليون دينارٍ؛ نتيجة بيع تلك البطاقات في أبواب الدخول لمدينة الألعاب.



وتابعت إنَّه تمَّ تنـظيم محضر ضـبـطٍ أصوليٍّ بالعمـليَّة المُـنفَّذة؛ بـناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.