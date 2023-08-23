رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحصول على حصة عادلة وكافية من المياه

2023/08/23 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، ضرورة أن يحصل العراق على حصة عادلة وكافية من المياه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الأخير، استقبل اليوم 23 آب 2023 في قصر بغداد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق وبحضور معالي وزير الخارجية فؤاد حسين"، مبيناً أنه "في مُستهل اللقاء رحب الرئيس رشيد، بوزير الخارجية التركي".

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين، وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية وملف المياه والطاقة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي".

ومن جانبه، أوضح الوزير فيدان أن "وزير التجارة التركي من المؤمل أن يزور العراق الأسبوع المقبل"، حيث أعرب رشيد عن أمله بـ "ان تسهم الزيارة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية".

وبشأن ملف المياه، أكد رئيس الجمهورية على " أهمية الوصول إلى تفاهمات بين البلدين بشأن الحصول على حصة عادلة وكافية من المياه تغطي احتياجات أبناء شعبنا الضرورية"، مشيرا إلى أن "العراق يعاني من أزمة حادة في المياه أثرت بشكل كبير على مجمل الحياة العامة للعراقيين بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات وروافدهما".

وأشار الرئيس رشيد إلى "أهمية استيعاب جميع الجوانب وبالاخص أزمة المياه التي يتحملها الجانبان، موضحا جدية الجانب العراقي في بذل الجهود الحثيثة لترشيد استخدام المياه وإعادة تأهيل نُظم الري والصرف الصحي من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتحسين إدارة المياه وبناء السدود والخزانات".

بدوره، أكد الوزير فيدان أن "تركيا حريصة على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة المياه وهناك متابعة مستمرة من حكومته لمعالجة نقص المياه في العراق"، معربا عن "أمله في عقد اجتماع مشترك بين الخبراء لدى البلدين للوصول الى حلول فعلية"، مؤكدا أن "بلاده متمسكة بدعم جهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، وترغب في توطيد العلاقات التي تربط البلدين منذ القدم وبما يحقق المصالح المشتركة".

وأشار إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عازم على زيارة العراق لمتابعة القضايا الموجودة اضافة إلى الملفات التي يتضمنها برنامج الزيارة، حيث رحب فخامة الرئيس عبداللطيف جمال رشيد بزيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد"، مبينا أنه "تم بحث الوضع الأمني وأهمية منع الخروقات والتجاوزات الأمنية وضرورة احترام السيادة الوطنية".