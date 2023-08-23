بسب الصواعق الرعدية.. احتراق أكثر من 3 آلاف دونم من غابات السليمانية

2023/08/23 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء (23 آب 2023) باندلاع حريق في خمس قُرى تابعة لناحية "گرمك" في قضاء بينجوين بسبب الصواعق الرعدية.

وقالت المديرية في بيان تابعته تلقته "بغداد اليوم": إن "حريق ناجم عن الصواعق الرعدية ضمن حدود قُرى (شيرە ، میشاو ، نرملاس ، بایلان ، سریسان) تسبب في احتراق أكثر من 3 آلاف دونم من الغابات الطبيعية والحشائش والأدغال".

وأوضحت أنه "من أجل إطفاء الحريق وصلت مفارز من شرطة غابات گرمك إلى الموقع المحدد وبسبب وعورة المكان كان من الصعب السيطرة على الحريق"، مشيرةً الى أنه "بمساعدة أهالي المنطقة تم التمكن من السيطرة على الحادث".

وتشهد محافظات اقليم كردستان والسليمانية تحديدا باستمرار حرائق في الأراضي الزراعية دون معرفة الأسباب وبخسائر تقدر بمئات الملايين.

وكشف مصدر أمني، يوم الخميس الماضي الموافق (10 آب 2023)، عن اقتحام النيران لنحو 250 دونما من الأراضي الزراعية في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "حريقا اندلع بمنطقة شاربايز بمحافظة السليمانية"، مؤكدًا ان "فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق".