2023/08/23 | 13:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن مدرباً ألمانياً سيقود منتخبنا النسوي للساحات المكشوفة. وقال المصدر لـ”ايرث نيوز” إن “مدرباً يحمل الجنسية الألمانية ومساعده تركي الجنسية، وصلا إلى بغداد تمهيداً لتوقيع عقد تدريب منتخبنا الوطني للسيدات للساحات المكشوفة لكرة القدم”. وبين أن “اللجنة النسوية تسعى لتكوين منتخب قادر على المنافسة القارية من […]

ظهرت المقالة مدرب ألماني يقود منتخبنا النسوي لكرة القدم أولاً على ايرث نيوز.