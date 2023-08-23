وياك تحتفل بالنمو الكبير والمتزايد في أعداد المستخدمين والمشاهدات في العراق

2023/08/23 | 13:01 - المصدر: منصة وياك

وياك، وهي منصة رائدة للفيديو عند الطلب تستهدف الجمهور العربي على مستوى العالم وتقدم مكتبة واسعة من المحتوى العربي، التركي والهندي الحصري المدبلج إلى العربي ، يسعدها أن تعلن وتحتفل بالنمو الملحوظ للجمهور في العراق.

شهد عدد المستخدمين والمشاهدات نموًا هائلاً على مدار الأشهر الستة الماضية ، حيث سجل شهر يوليو 2023 أرقاما قياسية مع زيادة ملحوظة بنسبة 20٪ في المستخدمين و 60٪ في مشاهدات الفيديو و 15٪ في مدة المشاهدة. تُسلط هذه الزيادة القوية الضوء على الطلب المتزايد على محتوى وياك العالي الجودة، وبشكل أكثر تحديدًا المحتوى الهندي الحصري. حيث ان المحتوى الهندي كان هو المساهم الرئيسي في نمو أعداد مشاهدي المنصة في العراق حيث ان 90٪ من المشاهدات سجلت على المحتوى ذاته. كما تُعتبرالأرقام المتزايدة شهادة رئيسية على الشعبية الكبيرة، وتزايد ارتباط وتعلق الجمهور العراقي مع المحتوى الهندي الحصري الذي تقدمه المنصة.

انعكس نمو المستخدمين أيضًا في ترتيب تحميل تطبيق وياك عبر كل من Google Play و Apple Store مع قفزة كبيرة في أعداد التحميل وترتيب التطبيق في فئة الترفيه خلال نفس الشهر.

علقت نادين سمرة ، مدير عام وياك ، على أرقام النمو البارزة التي تحققت قائلة: "نحن ممتنون للدعم الهائل من الجمهور العراقي وملتزمون بمواصلة تحسين خدماتنا، وتوسيع عروض المحتوى الخاصة بنا ، وتحقيق المزيد من النمو في العراق كسوق رئيسي لـ وياك. تظل وياك ملتزمة بمهمتنا المتمثلة في جعل المحتوى الترفيهي المتميز في متناول جمهورنا العراقي، والعربي على مستوى العالم.