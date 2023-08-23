العراق يعلن مقتل عناصر من

2023/08/23 | 13:04 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلاح الجو ضربات على كهوف ومضافات تؤوي عناصر من تنظيم "داعش"، في مناطق وعرة بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد، مؤكدة مقتل أفراد من التنظيم.

وتواصل القوات العراقية منذ عدة أشهر ما تصفه بعمليات استباقية ضد خلايا وجيوب من بقايا تنظيم "داعش"، تنشط في الجانب الشمالي ضمن محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى وأجزاء من ديالى، مستغلة المناطق الجبلية الوعرة للاحتماء والتخفي فيها.

وقال بيان قيادة العمليات ببغداد، إن "سلاح الجو وبتنسيق مع جهاز المخابرات نفذ عبر مقاتلات أف 16 ضربات جوية استهدفت كهوفا ومضافات يتواجد بداخلها عناصر من عصابات داعش الإرهابية المنهزمة في جبال قرج ضمن قاطع عمليات طوزخورماتو"، وأضاف البيان أنه "تم تدمير الكهوف والمضافات وقتل من بداخلها".

من جانبه، قال جهاز المخابرات في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتتبع ميداني وفني لعناصر داعش المتواجدين في إحدى المضافات الواقعة في جبال (طوزخورماتو)، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة أعقبتها عملية إنزال من قبل جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن العملية أسفرت عن "تدمير المضافة وقتل جميع من فيها والاستيلاء على وثائق ومعدات مهمة خاصة بالعصابات الإرهابية"، وفقا للبيان.

وقال مصدر في قيادة عمليات محافظة صلاح الدين، لـ"العربي الجديد"، إن الضربات الجوية استهدفت كهوفا وتجويفات صخرية داخل جبال قرج الواصلة إلى سلسلة جبال قره جوخ، مبينا أن المسلحين كانوا ينزلون ليلا لأخذ المؤونة وما يحتاجونه من القرى القريبة ثم يعودون أدراجهم.

وأضاف: "تم رصدهم قبل مدة ومعرفة مناطق تواجدهم قبل قرار تنفيذ الضربة الجوية لتجنب أي خسائر محتملة بين القوات العراقية، كون عناصر التنظيم مسلحين ومتحصنين داخل الجبل".

ومطلع الشهر الماضي، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، اللواء تحسين الخفاجي، إن قواته تمكنت من قتل أكثر من 100 عنصر من تنظيم "داعش"، منذ مطلع عام 2023، مضيفا أن جميع القتلى "محليون"، في إشارة إلى كونهم عراقيي الجنسية.

ولفت إلى أنّ "إمكانيات وقدرات القوات العراقية سواء الأمنية أو عن طريق سلاح الجو، تشهد تطوراً مهماً ويواكبها تطور استخباري لملاحقة ومتابعة هذه الخلايا والمفارز في أعقد المناطق الجغرافية"، واصفاً العام الجاري بـ"عام مميز" في مكافحة التنظيمات "الإرهابية".