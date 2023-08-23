فنادق ومنتجعات ذا تشيدي في الشارقة ومسقط وقطر ومصر وسويسرا ومونينيغرو تُطلق عروضاً خاصة للاحتفال بحفلات الزفاف

2023/08/23 | 13:09 - المصدر: ذا تشيدي

سنغافورة، 23 أغسطس 2023 - تقدم شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة (GHM)، الشركة الرائدة في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات الأنيقة في مختلف وجهات العالم، عرضاً خاصاً على حفلات الزفاف في فنادق ومنتجعات ذا تشيدي في وجهات زفاف مثالية حول العالم. تشتهر شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة بمجموعة من المنتجعات الفاخرة في أجمل المناطق في العالم، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الفاخرة والمُصمّمة خصيصًا لإتاحة فرصة إقامة حفلات زفاف لا تُضاهى في هذه المنتجعات، تُجسد تجربة فخمة للأزواج الذين يستعدون لخوض مرحلة جديدة ومثيرة في حياتهم.

وجهات خلّابة لحفل الزفاف المثالي

استمتع بتجارب زفاف ساحرة حيث تقدم فنادق ومنتجعات ذا تشيدي مواقع تتميز بجمالها الطبيعي، لتقديم لك تجربة زفاف استثنائية. تتصدّر هذه القائمة فنادق ذا تشيدي أندرمات في سويسرا، حيث لا يقتصر اهتمامها على مجرد اتباع أحدث التقنيات في تنظيم حفلات الزفاف، بل تتجاوزها من خلال ابتكارها لأفكار جديدة، مما يضمن تجربة زفاف فريدة ولا تُنسى، مع خبرتها الواسعة عبر الزمن، يعدك فندق ذا تشيدي أندرمات بأن يُقدم لك لحظات استثنائية ستظل خالدة في الذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، يعدُ فندق وريزيدينسز ذا تشيدي لوستيكا باي في مونينيغرو، الذي يتميز بجماله وبحيرته اللازوردية والشاطئ الرملي الأبيض، وجهةً مذهلة ورومانسية لاستضافة حفلات زفاف. أما في سلطنة عمان، يحرص فندق ذا تشيدي مسقط على تنظيم حفلات زفاف فريدة ومميزة، حيث يُولي اهتمامًا دقيقًا لكل التفاصيل ويضيف لمسات ابتكارية تتجاوز التوقعات.

أما في إمارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، يجمع فندق ذا تشيدي البيت بين وسائل الراحة الحديثة والتقاليد العربية القديمة من خلال هندسته المعمارية المميزة. بالمثل، يقدم فندق ذا تشيدي الجونة فرصًا فريدة لإقامة حفلات زفاف ساحرة، حيث يمكنكم الاستمتاع بالمناظر الخلابة والأجواء الساحرة التي تحيط بالفندق. بينما يُعَد فندق ذا تشيدي كتارا في قطر وجهةً مثالية للاحتفال بحفلات الزفاف، حيث يقدم ضيافة فاخرة وإطلالات خلابة على مدينة الدوحة. يتجسّد جماله أيضًا من خلال تنوع الأماكن الخارجية المذهلة المتاحة فيه.

تنظيم حفلات زفاف فريدة وحسب الطلب

يحرص فندق ذا تشيدي أندرمات في سويسرا على تقديم خدمات مُخصصة لضمان أن العرسان يستمتعون بتجربة حفل زفاف فريدة يستحقونها، ومن جهة أخرى، يلتزم فندق وريزيدينسز ذا تشيدي لوستيكا باي في مونينيغرو بتقديم خدمة استثنائية وتنظيم تجربة حفل زفاف تتناسب مع تفضيلات الزوجين الفريدة. أما فيما يخص فندق ذا تشيدي مسقط، يمكن للأزواج أن يستمتعوا بتجربة حفلات زفاف خاصة في أجواء الهواء الطلق، حيث تتسع المساحة الخارجية لما يصل إلى 30 ضيفًا، مما يوفر تجربة زفاف فريدة واستثنائية للزوجين. كما يُضفي حمام السباحة اللامتناهي الموجود في فندق لمسة فريدة على حفلات الزفاف، حيث يُعد موقعًا مثاليًا لتنظيم حفلات زفاف رائعة، مع إطلالة رائعة على المشهد البانورامي لخلفية للحفل. أما فيما يتعلق بالمنازل الإماراتية التقليدية في فندق ذا تشيدي البيت، تأتي هذه المنازل محملةً بتراث تاريخي وثقافي غني، وتُقدّم تجربة معمارية وتصميمية فريدة من نوعها تميّزها عن غيرها من الفنادق الحديثة. بوجود وسائل الراحة الفاخرة المتاحة في الفندق، من ضمنها خدمات السبا وترتيبات الزفاف المُنظَّمة بعناية، يُعزَّز اهتمامكم بهذا اليوم المميز.

بالنسبة لفندق ذا تشيدي كتارا في قطر، فإنه يُعَتَبَر وجهة مثالية لتنظيم حفلات زفاف تاريخية. يقع الفندق في قرية كتارا الثقافية، مما يُضيف عنصرًا فريدًا وتاريخيًا لهذه التجربة الخاصة، ويخلق جوًا استثنائيًا يحمل في طيّاته تفاصيل تاريخية تعزز من تجربة الزفاف. كما يوفر إقامة مميزة يقدمها فريق ملتزم يذهب إلى أبعد من ذلك لتخصيص التجارب لتناسب التفضيلات الفردية.

كما يمكن للضيوف كذلك الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المتنوعة، بدءاً من التسوق في مجمع غاليري لافاييت الفاخر إلى استكشاف المتاحف ومعالم الجذب السياحي الأخرى التي تعرض تراث البلاد الغني. يتألف فندق ذا تشيدي كتارا من 59 غرفة فسيحة، و32 فيلا تضم حمامات سباحة خاصة وحدائق خلابة، يتميز الفندق بتصميم دقيق وعناية فائقة في كل جانب من جوانب الخدمة، مما يضمن للضيوف تجربة إقامة لاتقتصر فقط على تلبية توقعاتهم فحسب، بل تجاوزها مع كل إقامة.

تجارب زفاف مميزة وفريدة من نوعها مع فنادق ومنتجعات جي اتش إم

عند اختيارك فندق ذا تشيدي أندرمات في سويسرا لحفل زفاف العمر، ستشعر بسحر لا مثيل له من خلال تجربة عشاء رومانسي مميزه على ضوء الشموع داخل إحدى أجنحة الفندق الفاخرة، مثل جناح جيمستوك. إستعد لتجربة استثنائية عندما تخوض مغامرة فاخرة في المناظر الطبيعية الخلابة من على ارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر. أما بالنسبة للأزواج الذين يتطلعون لتجربة مليئة بالمغامرة، يمكنهم الانطلاق في رحلة الهليكوبتر عبر جبال الألب السويسرية المهيبة ووجوتهارد ماسيف، مما سيخلق لهم ذكريات لا تُنسى تمتد مدى العمر.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم فندق وريزيدينسز ذا تشيدي لوستيكا باي مجموعة مذهلة من الأماكن الخلابة لإقامة حفلات قبل الزفاف وبعده، حيث يعمل فريق الفندق على تخطيط كل تفصيل بعناية لخلق لحظات لا تُنسى، تُسهل على الأزواج رحلة مشوقة خالية من الإجهاد قبل يوم الحفل الكبير.

أما وفي عُمان، يقدم فندق ذا تشيدي مسقط موقعاً ساحراً لإقامة حفل زفافكم مع مجموعة مميزة من الخيارات الإضافية، مثل جلسات التصوير الاحترافي قبل الزفاف وتنظيم عشاء رومانسي على ضوء الشموع على شاطئ البحر لخوض تجربة لامثيل لها من الرومانسية.

كما يقدم فندق ذا تشيدي البيت للضيوف إمكانية زيارة موقع حفلات الزفاف وتقديم تجربة عشاء رومانسي فريدة من نوعها، مصحوبة بقائمة طعام خاصة مكونة من ستة أطباق لضمان تجربة لا تُنسى. كما يعمل فريق التنظيم في فندق ذا تشيدي الجونة بتنسيق تفاصيل الحفل بدقة، إلى جانب الاهتمام بتقديم تجربة طعام استثنائية في الموقع. ولمنح حفلات الزفاف لمسة من التألق، تم تصميم أسعار مجموعات الغرف للضيوف بشكل تنافسي لضمان راحتهم. أما فندق ذا تشيدي كتارا يوفر للضيوف بعد الانتهاء من حفل الزفاف فرصة الاسترخاء والاستمتاع في سبا ذا تشيدي كتارا المميز الذي يعكس مستوىً عالمي مستوحى من طقوس السبا الآسيوية التقليدية.

تضم باقات حفلات الزفاف الفريدة المقدمة من شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة ما يلي:

تجربة الرومانسية الراقية في فندق ذا تشيدي أندرمات، سويسرا:

استمتع بتجربة الباقة الرومانسية الراقية (Romance in Style) والباقة الخاصة (A Decade of Love )، والتي تم تصميمها خصيصًا للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق الفندق. إذ تتيح هذه الباقتان للأزواج التمتع بإقامة مميزة في غرفة ديلوكس أو جناح ديلوكس، إلى جانب عشاء رومانسي مكون من أربعة أطباق وتجارب سبا فاخرة. بالإضافة إلى ذلك، يُقدم لك فرصة الاستمتاع بلحظات الاسترخاء الفاخرة بما في ذلك تجربة حفل

الحمام "تشيدي لوف" المميزة، حيث تُقدم المشروبات والمقبلات داخل منطقة السبا.

دع أحلامك تتحقق في فندق وريزيدينسز ذا تشيدي لوستيكا باي، مونتينيغرو:

استكشف دليل الزفاف الشامل المقدم من الفندق، الذي يتضمن تشكيلة من الفعاليات الرومانسية وحفلات الاستقبال الفاخرة وملاذ استرخاء خاص بشهر العسل، والتي تم تصميمها لخلق لحظات لا تُنسى للأزواج أثناء رحلتهم الزوجية.

أسعار خاصة في فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة :

يقدم فندق ذا تشيدي البيت عرض خاص حصري لجميع الحجوزات المؤكدة في الفترة من 1 سبتمبر إلى 30 ديسمبر 2023، ، حيث يمكن للأزواج الاستفادة من خصم بنسبة 15% على باقة الزفاف وخصم بنسبة 25% على رسوم الإيجار.

اكتشف العروض الحصرية في فندق ذا تشيدي الجونة، مصر:

• استمتع بخصم 25% على أسعار الغرف من خلال عرض الحجز المبكر من فندق ذات تشيدي الجونة، عندما تقوم بالحجز الميبق قبل مرور 30 يومًا من تاريخ الوصول. وإذا كنتم من محبي فنون الطهي، تقدم باقة الذواقة (Gourmet Staycation) إقامة لمدة ليلتين ضمن باقة المبيت والإفطار (Bed and Breakfast). وتشمل هذه الباقة جولة رومانسية بالدراجة الكهربائية لشخصين للاستمتاع بتناول الطعام والمشروبات، بالإضافة إلى حفل عشاء فاخر مكون من ثلاثة أطباق على ضوء الشموع مع الموسيقى الحية في كازا كوك لشخصين، مع أسعار خاصة لخدمات الوجبات في الإقامات الطويلة. وعلاوة على ذلك، يمكنكم حجز جناح فاخر مع خدمة نقل مجانية من وإلى المطار وتناول وجبة الإفطار داخل الغرفة. ولمزيد من الاستجمام، تمتع بعرض عطلة على الشاطئ مع خصم يصل إلى 30% على الإقامات الطويلة.

ملاذ حقيقي ساحر في ذا تشيدي كتارا، قطر:

استمتع بتناول العشاء تحت ضوء النجوم على شاطئ البحر، أو تمتع في تجربة سبا مميزة للأزواج في الفيلا الملكية مع إطلالات ساحرة على بحر العرب. وفيما بعد، تنتظرك تجربة زفاف فريدة على ضفاف حمام السباحة اللامتناهي.

بهذا السياق علقَ كليمنت كوه، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة في معرض حديثةُ عن هذه العروض والخصومات : "ندرك مدى أهمية حفلات الزفاف كونها تمثل ببداية رحلة سعيدة مع الأحباء والعائلة والأصدقاء. لذا تعتبر فنادق ومنتجعات ذا تشيدي التي تُجسد التوازن المثالي بين الأناقة والرومانسية والعناية بأدق التفاصيل، بالإضافة إلى تقديمها الإطلالات الساحرة التي تعتبر مواقعاً مثاليةً للإحتفالات وإقامة حفلات الزفاف وتضمن للأزواج تجربة تفوق توقعاتهم في هذه المناسبة الخاصة. كما أن فريق منتجعات وفنادق ذا تشيدي يلتزمون ببذل قصارى جهدهم كمنظمي حفلات الزفاف لضمان خلق لحظات ساحرة في تندمج مع الروح الأصيلة للاحتفالات المحلية المثالية".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: مجموعة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة – إسلوب ضيافة لا ينسى - GHM

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