اعتقال زوج مرشحة للانتخابات المحلية عن حزب الحلبوسي بتهمة الاحتيال.. فيديو

2023/08/23 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، باعتقال زوج مرشحة لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة في محافظة الأنبار عن حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بتهمة "النصب والاحتيال".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "زوج المرشحة في محافظة الانبار شيماء محفوظ الهيتي وقع في كمين وهو يتعامل بمبالغ مالية كبيرة".

وبين المصدر، أن قوة امنية اعتقلت زوج المرشحة للانتخابات عن حزب تقدم بالأنبار شيماء محفوظ الهيتي، بتهمة النصب والاحتيال، موضحا أن زوج المرشحة عن حزب الحلبوسي اتفق مع المواطنين على عقود توظيف مقابل 4 آلاف دولار.

وأظهر مقطع فيديو زوج المرشحة وهو يتعهد لشخص لم يظهر في الفيديو بتعيينات حكومية على الملاك الدائم مقابل (40 ورقة) 4 الاف دولار.