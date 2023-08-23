الاستخبارات تطيح بــ3 إرهابيين بثلاث محافظات

2023/08/23 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من داعش الارهابي في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق الخامسة والسادسة عشر والحادي والعشرين التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها".

واضافت أن "الكمائن اسفرت عن القاء القبض على 3 ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الرطبة والشرقاط ومنطقة بادوش".

واشارت الى أنه "تم تسليمهم الى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".







