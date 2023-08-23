الأرباح والسياسة النقدية والبيانات تشكل مخاطر على الأسهم الأمريكية‎

2023/08/23 | 13:11 - المصدر: الاسهم الامريكية

انتعشت الأسهم الأمريكية إلى حد ما بعد أن سجلت تصحيحات سعرية كبيرة منذ بداية الشهر. قد تأثر ارتفاع السوق آنذاك بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما أثر على المعنويات وأثار مخاوف المستثمرين وضغط على الشهية على المخاطر.

قد يتعرض السوق لبعض التقلبات حيث يوجه المتداولون انتباههم إلى البيانات الاقتصادية القادمة وأرباح الشركات والسياسة النقدية.

قد يؤدي حدث الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول في الأيام التالية من هذا الأسبوع إلى بعض التقلبات حيث سيراقب المتداولون خطاب جيروم باول يوم الجمعة. تتوقع الأسواق نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وقد تكون حساسة لأي تلميحات في هذا الصدد حيث لا تزال زيادة أخرى في أسعار الفائدة ممكنة.

في نفس الوقت، قد يؤدي صدور مؤشر مديري المشتريات الأمريكي وأرقام مبيعات المنازل في وقت لاحق اليوم إلى بعض التقلبات حيث يراقب المتداولين قوة الاقتصاد الأمريكي. وقد تؤثر هذه البيانات على توقعات المستثمرين فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

ومع ذلك، يمكن أن تعزز نتائج أرباح شركة Nvidiaالسوق إذا جاءت أفضل من المتوقع حيث شهد السوق زخم كبير منذ عدة أشهر بفضل الاهتمام بالذكاء الاصطناعي. قد تكون نتائج شركة Nvidia، إحدى الشركات الرئيسية في هذا المجال، بمثابة مؤشر لمكانة نمو قطاع التكنولوجيا.