السليمانية ترفض قرار حكومة الاقليم بشأن تسعيرة الكهرباء

2023/08/23 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمه أمين، اليوم الأربعاء، عن رفض المجلس قرار حكومة إقليم كوردستان بخصوص رفع رسوم الكهرباء في المجمعات السكنية الخاصة، في حين طلب من الحكومة الاتحادية في بغداد توحيد تسعيرة الوقود.

وقال أمين في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، ان المجلس عقد اجتماعين متتاليين حول قرار وزارة الكهرباء برفع اجور الكهرباء في المجمعات السكنية الخاصة، وقد تم مناقشة الموضوع مع الجهات الفنية الخاصة وقدمنا ثلاثة مقترحات وملاحظات حول القرار، أولها إيقاف تنفيذ القرار الذي دخل حيز التنفيذ في المحافظات الثلاثة كخطوة الأولى.

أما الملاحظة والمقترح الثاني، يقول أمني، هو إلغاء القرار بصورة نهائية كونه مخالفة قانونية لان حكومة الاقليم الان حكومة تصريف أعمال وواجبها فقط تسيير الأمور اليومية لا غير، مضيفاً أما الملاحظة الثالثة فتكمن في التفاوت بين المحافظات الثلاث في تنفيذ القرار فمثلا في دهوك لغاية الان اجور الكهرباء للوحدة الواحدة هو 18 دينارا، بينما في السليمانية 156 دينار للوحدة الواحدة.

وفي سياق منفصل، وعن توحيد أسعار الوقود في السليمانية أسوة بأسعار الوقود في الوسط والجنوب، بين رئيس مجلس المحافظة، أن المجلس خاطب وزارة الطاقة وطالب منها مفاتحة وزارة النفط الاتحادية بتوحيد أسعار الوقود في كوردستان مع باقي محافظات الوسط والجنوب كون الإقليم ملتزم الآن بقرار الحكومة الاتحادية خصوصا في الملف النفطي.

وحول اجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظات الاقليم اكد ازاد حمه امين، ان المجلس قبل نهاية مدته الدستورية في عام 2018 فاتح برلمان الاقليم وبعدها في عام 2021 و 2022 لغرض البت في موضوع انتخابات مجالس المحافظات لكن بسبب الوضع السياسي غير المستقر مدد البرلمان فترة بقاء المجلس وقرار البرلمان كان في حينها قرارا قانونيا كون البرلمان كان ضمن الفترة الدستورية له والآن نحن بانتظار تشريع قانون وإجراء انتخابات.