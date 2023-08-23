2023/08/23 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

دعا مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، اليوم الأربعاء، الآباء والأمهات الى استخدام أسلوب الحوار والتعليم والتربية السلسة بديلاً عن العنف والإكراه حفاظاً عليهم، وتجنيبهم مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة تضر بمستقبلهم وحياتهم. وشدد العطية في بيان، على “ضرورة الحرص على تقنين استخدام أبنائهم خصوصاً الأحداث والمراهقين منهم للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي لما تنطوي عليها […]

ظهرت المقالة خشية على ابناءهم.. الشرطة المجتمعية توجه نداء “للآباء والامهات” أولاً على ايرث نيوز.